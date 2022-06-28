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    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

    Usta oyuncu Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti... 85 yaşında hayatını kaybeden Arkın, birçok filme imza atmıştı.
    • 28.06.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:51
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    Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

    Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi.

    85 yaşında veda etti

    85 yaşındaki oyuncu, burada hayatını kaybetti.

    Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” denildi.

    Yakın dosta veda sözleri

    Usta oyuncu, son olarak yakın dostu Fatma Girik'i kaybettiğinde söylediği sözlerle akıllarda kaldı.

    Ağlayarak "Bekle Fatma geliyorum." diyen Arkın, üzüntüsünü dile getirmişti.

    1937 yılında doğan ve asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Arkın, Eskişehir'in bir köyünde dünyaya geldi.

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti #1

    Doktor oldu

    Yokluk içinde büyüse de çok çalıştı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve doktor oldu.

    1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına giren Arkın, birinci oldu.

    Kariyerinin dönüm noktası

    Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

    Arkın askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı.

    Yüzlerce ödül aldı

    Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti #2

    Malkoçoğlu serisi ile hayatı değişti

    Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı.

    İzleyici onu romantik filmlerle tanısa da asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı.

    Aksiyon filmlerinin bir numaralı ismiydi

    Günümüzde hala büyük bir keyifle izlenen Malkoçoğlu, bir seriye dönüştü, replikleri dillere destan oldu.

    Böylelikle Arkın, aksiyon filmlerinin de bir numaralı aktörü olmuştu.

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti #3

    Dublör kullanmadı, tek hamleyle onlarca adamı yıktı

    Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak gören ve bu nedenle filmlerinde dublör kullanmayan Arkın’ı izleyici, “Kara Murat” olarak da çok sevdi.

    Hayatını hiçe sayan Arkın, onlarca adamı tek hamle ile yıktığı dövüş sahneleriyle akıllarına kazındı.

    Aşk hayatı

    1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan ile evlenen Cüneyt Arkın, 1966 yılında kız babası oldu.

    Arkın, 1970 yılında ikinci kez evlendi ve Murat ve Kaan isimli iki oğlu dünyaya geldi.

    Murat Arkın da babasının izinden giderek oyuncu oldu.

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti #4

    Son paylaşımları yürek burktu

    Usta oyuncunun acı haberi sonrası, yapmış olduğu son paylaşımları ise yürek burktu.

    Türk Sinema tarihinin sevilen aktörlerinden Cüneyt Arkın, son olarak Twitter hesabından 'Babalar Günü'nü kutlamıştı.

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti #5

    "Geçmişten günümüze"

    Usta sanatçının, dillere pelesenk olan yakışıklılığı ise 7 Haziran günü 'Geçmişten günümüze' ifadeleriyle yaptığı paylaşımda yeniden gündeme geldi.

    Cüneyt Arkın hayatını kaybetti #6

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