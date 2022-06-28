Cüneyt Arkın kimdir, neden öldü?

Yeçilçamın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine Cüneyt Arkın neden öldü? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

Türkiye, güne acı bir haberle uyandı...

Türk sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın hayata veda etti.

85 yaşında olan usta oyuncu, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu.

Cüneyt Arkın kimdir?

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937, Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir, Türk sinema oyuncusu. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu.

Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Sinema kariyeri Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.