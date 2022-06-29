Cüneyt Arkın nereye gömülecek? Cenaze yeri ve saati

Cüneyt Arkın nereye gömülecek? Cenaze yeri ve saati

Yaşamını yitiren usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Cüneyt Arkın'ı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler, cenaze yeri ve saatini araştırıyor.

Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi...

Yeşilçam'a muhteşem eserler bırakan usta sanatçı Cüneyt Arkın, 28 Haziran sabahı kalbinin durması nedeniyle hastanede hayata gözlerini yumdu.

85 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.

Milyonların merak ettiği Cüneyt Arkın'ın cenaze programı da netleşti.

Peki Cüneyt Arkın nereye gömülecek, ne zaman defnedilecek? İşte cenaze yeri ve saati...

Cüneyt Arkın cenaze programı

Cüneyt Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

ÇOK ACI KAYBIMIZ



Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve

Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır’ ın değerli oğlu

Murat, Kaan ve Filiz’ in sevgili babaları Deniz ve Aslı’ nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp’ ın dedeleri Betül Cüreklibatır 'ın kıymetli eşi Türk Sanat Dünyasının Duayeni kıymetlimiz CÜNEYT ARKIN’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü

10:30 Atatürk Kültür Merkezi’ ndeki törenin ardından Öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii’ nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.

Tüm sevenlerinine ve kamuoyuna duyurulur..