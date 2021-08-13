Cüneyt Arkın takipçilerini geçmişe götürdü! Nostaljik paylaşımı olay oldu: Bir zamanlar Levent...

Cüneyt Arkın takipçilerini geçmişe götürdü! Nostaljik paylaşımı olay oldu: Bir zamanlar Levent...

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Arkın'ın, takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü paylaşımına beğeni yağdı.

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın, şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisi karakteriyle izleyenleriyle buluşuyor.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk sinemasının usta ismi 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçilerini yıllar öncesine götürmeye devam ediyor.

Yeşilçam'ın en cesur sahnelerine imza atan usta oyuncu, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Arkın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"YÜKSELDİĞİMİZ YEŞİL ALANLAR..."

Eski günleri yad eden Arkın, 668 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı bu gönderiye, "Levent'te bir zamanlar bizim yükseldiğimiz bu yeşil alanlarda şimdi siteler yükseliyor... #Tbt..." notunu düştü.

83 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın paylaşımı kısa sürede 16 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

TWITTER'A 'MAVİ TİK' TEPKİSİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulunmuştu.

Sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayınlayan usta oyuncu, 'mavi tik' (resmi hesap) için başvuruda bulunduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Kendisine gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayan Türk sinemasının usta ismi, "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulunmuştu.

HAYRANLARINDAN DESTEK YAĞDI

Usta oyuncunun sitemine hayranlarından destek yağmıştı:

"Sen bu milletin gönlünü almışsın, mavi tik almasan ne olur.", "Twitter'a senin mavi tik vermen lazım usta.", "Büyük usta sen milletin gözünde mavi tik'i almışsın Twitter'da kimmiş.", "Sizin o güzel gözleriniz gerçek mavi tik. Gözleriniz yeter.", "Saçmalık, size mavi tik vermeyip de kime verecek acaba?", "Cüneyt abi sana mavi değil altın tik gerek."