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- Cüneyt Arkın ve oğlundan bayram pozu! 'Babasının kopyası'
Cüneyt Arkın ve oğlundan bayram pozu! 'Babasının kopyası'
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Cüneyt Arkın, 45 yaşındaki oğlu Kaan Cüreklibatır’ın elini öptüğü Kurban Bayramı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 16:07
- Güncelleme : 21.07.2021 - 16:19
Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisi karakterine hayat veren Cüneyt Arkın, oğlu Kaan Cüreklibatır ile paylaştığı bayram pozuyla dikkat çekti.
83 yaşını deviren usta sanatçı, Instagram gönderisine, ''Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun.'' notunu düştü.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Yaklaşık 50 bin beğeni alan fotoğrafa Cüneyt Arkın'ın hayranları çok sayıda yorum yazdı.
"İyi ki varsınız. Ailenizle sağlıklı, mutlu nice bayramlar diliyorum", "Büyük usta bayramınız mübarek olsun." ''Büyük usta sevdiklerinizle nice bayramlarda beraber olursunuz umarım.''
Arkın'ın sevenleri, "Hanginiz Cüneyt'', ''Babasının kopyası'' gibi yorumlarda da bulundu.