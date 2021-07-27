Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken paylaşım! Yüreğimiz hep zengin ve genç...

Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken paylaşım! Yüreğimiz hep zengin ve genç...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile dikkati çekti. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Özellikle Twitter hesabından paylaşımlar yapan oyuncunun, sosyal medyada kullandığı dil ve paylaşımları hayranları tarafından beğeniliyor.

Kuruluş Osman dizisinde Aksakallıların reisi karakterine hayat veren Cüneyt Arkın, paylaştığı son fotoğraf ile dikkati çekti.

Oyuncu gönderisine, "Toprak döşeğimizdi, bahar yağmurları yalnızlığımız, çiçekler sevdamız." notunu düştü.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA BEĞENİ YAĞDI

Cüneyt Arkın, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Arkın, "Biz böcekler, otlar, kuşlar ve çiçeklerle konuşarak büyüdük.

Yıldızlar altında yatmak. Toprak döşeğimizdi, bahar yağmurları yalnızlığımız, çiçekler sevdamız. Bu yüzden fark etmeyi öğrendik. Yine bu yüzden yüreğimiz hep zengin ve genç kaldı." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ARKIN'IN TWİTTER TEPKİSİ

Usta isim Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Twitter'a sitemde bulundu.

Arkın 'Mavi tik' için başvurduğu Twitter'dan olumlu yanıt alamayınca ona gelen "Üzgünüz, hesabının onaylanma isteği reddedildi" mesajını yayınlayarak "Mavi tik başvurusunu hem reddedip, hem neden üzülüyorsunuz?" yorumunda bulundu.