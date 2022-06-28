Cüneyt Arkın'ın asıl mesleği şoke etti! Meğer...

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti. Arkın'ın ölümünün ardından mesleği de merak konusu oldu. Usta ismin asıl mesleği...

Türk sinemasının efsane isimlerinden birini daha son yolculuğuna uğurluyoruz.

Filmleriyle büyüdüğümüz Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

Unutulmaz filmlere imza atan Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yaşlılığa bağlı olarak birçok sağlık sorunuyla mücadele ettiği öğrenilen Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan hastanede yaşamını yitirdi.

Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Usta oyuncunun ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

Türk sinemasını ve milyonları yasa boğan haberin ardından Cüneyt Arkın hakkındaki bilgiler de hızla araştırılmaya başladı.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Cüneyt Arkın, 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu.

Usta isim, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Arkın'ın bu evliliğinden ise Murat ve Kaan dünyaya geldi.

Doktorluktan sinemaya yöneldi

Asıl mesleği olan tıp doktoru olan Cüneyt Arkın'ın hayali hep sinema üzerine oldu.

Doktoruluğu bırakarak 1963 yılında oyunculuğa başlayan Arkın, oyunculuğun dışında karete ile ilgilendi.

Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı.

Cüneyt Arkın, yediden yetmişe herkesin sevdiği efsane bir oyuncu...