Cüneyt Arkın'ın yönettiği ilk film! Kadroda ailesi var...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın unutulmaz filmlerinden biri olan 'Vatandaş Rıza' filmiyle ilgili tüm detaylar...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Akın, ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğdu.

85 yaşında vefat eden Cüneyt Arkın'ın vefatı Türkiye'yi derinden sarsarken, hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Sayısız film ve projelere imza atan usta oyuncu, gönlünü kaptırdığı sinema için bir de yönetmenlik deneyimi yaşamak istedi.

300'den fazla filmde rol alan usta isim, 1979 yılında senaryosunu yazıp, yönettiği 'Vatandaş Rıza' filminde rol aldı.

Arkın, 1978 yılında çevirdiği Maden filmi gibi Vatandaş Rıza da unutulmazlardan biri oldu.

Bir oyuncunun aynı zamanda yönetmenlik koltuğuna geçme isteği örneğine çok az rastlanan bir cesaretti ve Cüneyt Arkın, bunu da başararak, konusuna inandığı filmi yönetti.

Vatandaş Rıza filminin konusu nedir?

Ailesinin de rol aldığı filmde, gecekondusunu yıkan bir milyonerle başa çıkmaya çalışan bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.

Zanaatkârlık yaparak geçinen Rıza, fakir bir yaşam sürüyor.

Karısı ve çocuğuyla birlikte mutlu olan Rıza’nın tek isteği gecekondusunu onarmaktır.

Günün birinde bu mutlulukları bir darbeyle bozulur. Zengin bir iş adamının oğlu olan Cengiz, arabasıyla Rıza’nın gecekondusuna girer ve evi yerle bir eder.

Üstelik bunu sadece zevk için yapar. Rıza önceleri bu haksızlığa karşı koymaya karar verir. Ancak zamanla karşısında büyük bir para babasının bulunduğunu fark eder.

Oyuncu kadrosu ve karakterler