- Haberler
- Medya Haberleri
- Cüneyt Arkın'ın yönettiği ilk film! Kadroda ailesi var...
Cüneyt Arkın'ın yönettiği ilk film! Kadroda ailesi var...
- 28.06.2022 - 10:18
- Güncelleme : 28.06.2022 - 10:22
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Akın, ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğdu.
85 yaşında vefat eden Cüneyt Arkın'ın vefatı Türkiye'yi derinden sarsarken, hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.
Sayısız film ve projelere imza atan usta oyuncu, gönlünü kaptırdığı sinema için bir de yönetmenlik deneyimi yaşamak istedi.
300'den fazla filmde rol alan usta isim, 1979 yılında senaryosunu yazıp, yönettiği 'Vatandaş Rıza' filminde rol aldı.
Arkın, 1978 yılında çevirdiği Maden filmi gibi Vatandaş Rıza da unutulmazlardan biri oldu.
Bir oyuncunun aynı zamanda yönetmenlik koltuğuna geçme isteği örneğine çok az rastlanan bir cesaretti ve Cüneyt Arkın, bunu da başararak, konusuna inandığı filmi yönetti.
Vatandaş Rıza filminin konusu nedir?
Ailesinin de rol aldığı filmde, gecekondusunu yıkan bir milyonerle başa çıkmaya çalışan bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.
Zanaatkârlık yaparak geçinen Rıza, fakir bir yaşam sürüyor.
Karısı ve çocuğuyla birlikte mutlu olan Rıza’nın tek isteği gecekondusunu onarmaktır.
Günün birinde bu mutlulukları bir darbeyle bozulur. Zengin bir iş adamının oğlu olan Cengiz, arabasıyla Rıza’nın gecekondusuna girer ve evi yerle bir eder.
Üstelik bunu sadece zevk için yapar. Rıza önceleri bu haksızlığa karşı koymaya karar verir. Ancak zamanla karşısında büyük bir para babasının bulunduğunu fark eder.
Oyuncu kadrosu ve karakterler
- Cüneyt Arkın (Rıza)
- Betül Arkın (Zehra)
- Murat Arkın (Murat)
- Osman F. Seden (Necdet Çelikel)
- Sümer Tilmaç (Cengiz Çelikel)
- Kadir Savun (Kahveci Feyzullah)
- Hüseyin Peyda (Arabacı Rıfkı)
- Nejat Özbek (Muhsin)
- Gürel Ünlüsoy (Gazete Sahibi)
- Mehmed Kemal (Cumhuriyet Gazetesi Yetkilisi)
- Nejat Gürçen (Necdet'i Tehdit Eden Adam)
- Hüseyin Kutman (Danışman)
- Tevfik Şen (Manav Hüseyin)
- Renan Fosforoğlu (Köfteci İsmail)
- Orhan Alkan (Polis)
- Ahmet Açan (Avukat)
- Ali Demirel (İcra Memuru)
- Nilgün Kasapbaşoğlu (Murat Arkın Seslendirmesi)
- Sait Ergenç (Kadir Savun Seslendirmesi)
- Yaşar Şener (Gazeteci)
- Sönmez Yıkılmaz (Necdetin Adamı)
- Bahri Ateş (Vatandaş)
- Yusuf Çetin (Necdetin Adamı)
- Yılmaz Kurt (Necdetin Adamı)
- Ali Demir (Zengin Vatandaş)
- Sıdıka Duruer (Kahveci Feyzullahın Karısı)
- Sabahat İzgü (Vatandaş)
- Niyazi Gökdere (Keskin Nişancı)
- Seyfettin Karadayı (Doktor)
- O. Nuri Ergün (Tevfik Şen Seslendirmesi)
- Mehmet Aslan (Rıza'ya Parayı Eksik Veren Adam)
- Saltuk Kaplangı (Ali Demir Seslendirmesi)
- İbrahim Uğurlu (Necdet'in Adamı)
- Zafer Önen (Hüseyin Peyda Seslendirmesi)
- Ünal Gürel (Hüseyin Kutman Seslendirmesi)
- Metin Serezli (Ahmet Açan Seslendirmesi)
- Timuçin Caymaz (Renan Fosforoğlu Seslendirmesi)
- Jeyan Mahfi Tözüm (Betül Arkın Seslendirmesi)
- Abdurrahman Palay (Cüneyt Arkın Seslendirmesi)
- Esen Günay (Sümer Tilmaç Seslendirmesi)
- Sadettin Erbil (Osman F. Seden Seslendirmesi)
- Erhan Yazıcıoğlu (Nejat Özbek Seslendirmesi)