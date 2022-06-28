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    Cüneyt Arkın'ın son attığı tweet yürekleri burktu!

    Türkiye, güne acı haberle uyandı. Sevenlerini yasa boğan Cüneyt Arkın'ın Twitter hesabındaki son paylaşımı...
    • 28.06.2022 - 09:15
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    Cüneyt Arkın'ın son attığı tweet yürekleri burktu!

    Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı...

    Birçok filme imza atan Türk sinema tarihinin usta ismi Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır'dan acı haber geldi.

    Sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun neden öldüğü de merak konusu oldu. Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni...

    Usta oyuncu dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

    Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

    Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

    Usta oyuncunun yaşlılığa bağlı olarak birçok sağlık sorunuyla mücadele ettiği belirtildi.

    Arkın, 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

    Twitter hesabını aktif kullanan Arkın'ın son paylaşımı yürekleri burktu.

    İşte o paylaşım...

    Cüneyt Arkın ın son attığı tweet yürekleri burktu! #1

    Cüneyt Arkın ın son attığı tweet yürekleri burktu! #2


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