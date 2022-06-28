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    Cüneyt Arkın'ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam

    Cüneyt Arkın'ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam

    Cüneyt Arkın'ın başrolde olduğu Yıkılmayan Adam filminde onlarca kurşun yediği ama ayakta kaldığı sahne, ünlü aktörün ölümüyle sevenlerinin aklına gelen ilk sahnelerden biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 14:06
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    Türk sineması, çınarlarından birini daha kaybetti.

    Canlandırdığı karakterlerle Türk halkının geçmişiyle ve beyaz perde ile bağını sağlamlaştıran büyük aktör Cüneyt Arkın, hayata veda etti.

    Sabah saatlerinde ajanslara düşen bu son dakika, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

    Bir neslin filmleriyle büyüdüğü efsane ismin hayata vedası ile birlikte sevenleri, onu unutamadıkları sahnelerle andı.

    Sinema tarihinin kült sahnesi: Yıkılmayan adam

    Arkın'ın Malkoçoğlu, Kara Murat gibi efsane karakterlerinin yanında unutulmayan filmlerinden biri de Yıkılmayan Adam.

    Arkın'ın başrolde olduğu Yıkılmayan Adam filminin baş karakteri Çakır'ın onlarca kurşun yediği ama ayakta kaldığı sahne, tüm sinema izleyicisinin aklına kazınmış sinema sahnelerinden biri oldu.

    "Belki ölürüm asla yıkılmam!"

    Filmin son sahnesinde Çakır, düşmanları tarafından vurulur ancak o kadar kurşuna rağmen ayakta kalır.

    Çakır'ın üzerine kurşun yağdıkça "Ben yıkılmam. Aç kalırım. Belki ölürüm asla yıkılmam." diye haykırdığı bu sahne, izleyenlerin yıllar boyunca tüylerini diken diken etti.

    Cüneyt Arkın'ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam VİDEO

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #1

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #2

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #3

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #4

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #5

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #6

    Cüneyt Arkın ın unutulmayan kült filmi: Yıkılmayan Adam #7


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