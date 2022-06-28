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- Cüneyt Arkın’ın vasiyeti
Cüneyt Arkın’ın vasiyeti
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Sanatçı, “Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum” demişti.
- Haber Merkezi
- 28.06.2022 - 13:20
- Güncelleme : 28.06.2022 - 13:51
Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Milyonların sevgilisi geride birbirinden başarılı yüzlerce film bıraktı.
Her rolü hafızlara kazınan Yeşilçam’ın usta isminin ölümü, sevenlerini hüzne boğdu…
At üstünde üstün yetenekliydi
Bilindiği gibi usta sanatçı, atlara çok düşkündü.
Öyle ki Arkın’ın filmlerinde at üstündeki becerisi örnek alınıyordu.
Vasiyeti: Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim
At sevgisini vasiyetinde bile dile getiren sanatçı, katıldığı bir programda dikkat çeken söylemde bulunmuştu.
Vasiyetini açıklayan Cüneyt Arkın, “Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim.” demişti.