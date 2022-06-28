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    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti

    Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Sanatçı, “Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum” demişti.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:51
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    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti

    Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Milyonların sevgilisi geride birbirinden başarılı yüzlerce film bıraktı.

    Her rolü hafızlara kazınan Yeşilçam’ın usta isminin ölümü, sevenlerini hüzne boğdu…

    At üstünde üstün yetenekliydi

    Bilindiği gibi usta sanatçı, atlara çok düşkündü.

    Öyle ki Arkın’ın filmlerinde at üstündeki becerisi örnek alınıyordu.

    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti #1

    Vasiyeti: Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim

    At sevgisini vasiyetinde bile dile getiren sanatçı, katıldığı bir programda dikkat çeken söylemde bulunmuştu.

    Vasiyetini açıklayan Cüneyt Arkın, “Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim.” demişti.

    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti #2

    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti #3

    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti #4


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