Haberler

Medya Haberleri

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti

Cüneyt Arkın’ın vasiyeti

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Sanatçı, “Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum” demişti.