Cüneyt Arkın'ın yıllar önce rol aldığı diziyi duyunca inanamayacaksınız! Kimse fark etmemiş ama...

Cüneyt Arkın'ın yıllar önce rol aldığı diziyi duyunca inanamayacaksınız! Kimse fark etmemiş ama...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Cüneyt Arkın, yıllar önce sevilen bir diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Arkın'ın dizide kısa süreli olarak yer aldığı ve oldukça yakışıklı olduğu görüldü.

31 Temmuz 2004 ile 23 Haziran 2007 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanmış olan Cennet Mahallesi dizisi, birbirinden komik sahneleri ile seyircisini gülmekten kırıp geçiriyordu.

1981 yılında yayınlanan Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi'nin başrollerinde; Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya yer aldı.

Toplam 3 sezon süren ve 119. bölümü ile final veren dizi, İstanbul'un şimdilerde gözde semtlerinden olan Balat'ta çekildi.

Dizinin başrol oyuncuları kadar diğer tüm oyuncuları dikkatleri çekerken, diziye zaman zaman ise birbirinden usta oyuncular konuk oldu.

Bu usta oyuncular arasında yer alan Cüneyt Arkın, dizinin 94. bölümünde Cennet Mahallesi'ne geldi.

Youtube üzerinden tekrarları yayınlanan dizide Arkın'ın yer aldığı sahneleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

CÜNEYT ARKIN'IN CENNET MAHALLESİ'NDEKİ HALLERİ

Cennet Mahallesi'ni 94. bölümünde Sultan ve Ferhat'ı evlendirmek isteyen Beter Ali, yeni bir plan yaptı.

Plana göre; herkes Kısmet Ana'ya fal baktırdı ve Kısmet Ana falda Pembe'ye öleceğini söyledi.

Beter Ali'ye bir ünlü ile tanışacağını söyleyen Kısmet Ana'ya inanmayan Pembe'yi ikna etmek için planın ikinci aşamasına geçildi.

İkinci aşamada Beter Ali falının doğru çıktığına ikna etmek için Cüneyt Arkın'ı mahalleye getirdi. Bunu gören Pembe ve Sultan, Cüneyt Arkın'ın yanına koştu.

Kısa bir an dizide yer alan Arkın'ın o dönem bir hayli karizmatik olduğu görüldü. Youtube üzerinden bölümleri izleyenler ise "Keşke Cüneyt Arkın dizide hep olsaymış" demekten kendisini alamadı.