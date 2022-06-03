Gazeteci Cüneyt Özdemir, son açıklanan enflasyon rakamlarını da dikkate alarak çalışanlarına zam yaptı. Özdemir, zam haberini canlı yayında paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon mayısta aylık yüzde 2,98 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 73,50 oldu.

Alım gücünü oldukça zorlaştıran bu enflasyon artışına gazeteci Cüneyt Özdemir, zam yaparak tepki gösterdi.

Canlı yayında zam yaptı

Canlı yayın yapan Özdemir, çalışanlarını da yayına aldı ve sürprizi açıkladı.

“Gelirlerde artış yok ama bu dönemi hep beraber atlatmalıyız” diyerek konuşmasına başlayan Özdemir, şöyle devam etti:

“Normal şartlarda ekip arkadaşlarımıza ocak ayında zam yapıyoruz. Medyada da böyledir. Herkes memnun ama bence şimdi de bir zam yapmalıyız. Canlı yayında bir ilk olsun. Minimum yüzde 20 zam yapalım.”

Cüneyt Özdemir çalışanlarına canlı yayında zam yaptı VİDEO

“Alım gücü acayip düştü”

Yüzde 20’lik zammın yetmeyeceğini de dile getiren Özdemir, “Arkadaşlar hayırlı olsun. Bu ay maaşlarınıza yüzde 20 zam yapıyoruz. Bütün medyaya da çağrı yapıyorum. Feci bir enflasyon var. Bu enflasyonu sadece seyrederek, burada haberlerini vererek geçiştiremeyiz. Alım gücü acayip düştü. Ekonomide de gördüğümüz kadarıyla ‘körler sağırlar birbirini ağırlar’ gibi şeyler yapılıyor. Hepimiz elimizi taşın altına sokmalıyız.” diye konuştu.