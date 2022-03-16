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    Cüneyt Özdemir'den Ciciş Esra paylaşımı: Tuhaf ötesi

    Cüneyt Özdemir, Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un 13 yaşındaki çocuğu taciz etmesi olayı üzerine, "Hala olayın magazin açıklamalarında kalması! Tuhaf ötesi..." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 15:40
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    Cüneyt Özdemir'den Ciciş Esra paylaşımı: Tuhaf ötesi

    Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

    Ciciş Esra bu skandal sonrası kendini, "Peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım. Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı boyu benden uzundu" diyerek savundu.

    Bu olaya dair Cüneyt Özdemir de sessiz kalmadı.

    "TUHAF ÖTESİ..."

    Özdemir sosyal medya hesabından şunları söyledi:

    "Son yıllarda duyduğum en fantastik magazin haberlerinden bir tanesi 'ciciş' olarak anılan kardeşlerden Esra Ersoy'un 13 yaşındaki çocuğu taciz sonrası 10 yıla mahkum edilmesi. Daha ilginci ise mahkeme kararına rağmen hâlâ olayın magazin açıklamalarında kalması! Tuhaf ötesi..."

    Cüneyt Özdemir den Ciciş Esra paylaşımı: Tuhaf ötesi #1

    Cüneyt Özdemir den Ciciş Esra paylaşımı: Tuhaf ötesi #2


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