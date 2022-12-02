Cüneyt Özdemir, uzun yıllardır çalıştığı bankanın personel maaşı için promosyon ödemeyi kabul ettiğini ve bunun tüm özel sektöre örnek olması gerektiğini söyledi.

Kamu kuruluşlarında çalışan personelin maaş ödemelerinin yapıldığı bankalar, kurumlara anlaşma kapsamında promosyon ödüyor.

Bankaların kurumlardan ödeme işini üstlenmek için verdiği bu primler, çalışanlar arasında farklı şekillerde bölüştürülüyor.

"Kamuda olan promosyon özel sektörde neden yok?"

Bu uygulamanın sadece kamu kurumlarında uygulanmasına gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında karşı çıkmıştı.

Özdemir bunun sadece kamuda sınırlı kalmasına tepki göstererek, "Kamu kurumları bu promosyonları veriyor da özel sektör neden almıyor? Muhasebe işlerimizi yapan Sena'ya 'bizde promosyon var mı' dedim. 'Yok biz hep aynı banka ile çalışıyoruz banka değiştirilince veriliyormuş' dedi. Dedim hemen değiştirelim o zaman. Yıllardır çalıştığımız banka bizim çalışanlarımıza promosyon vermiyorsa... Dur bakalım bir çalışan sayısına bakalım demişler...

Cüneyt Özdemir'in özel sektörde promosyon çıkışı karşılık buldu VİDEO

"Buradan özel sektöre çağrımız var"

Buradan özel sektöre de bir çağrımız var. Bu paraları alalım ve çalışanlarımıza verelim. Medya sektörüne de çağrım var. Konuşalım kardeşim. Başta medya, Biz hakkımızı savunamayacaksakne olacak... Orada polis alıyor, alsın daha çok alsın. Mermur alıyor... Buradaki özel sektör çalışanının suçu ne? O da bankadan alıyor." demişti.

Banka promosyon ödemeyi kabul etti

Özdemir, Twitter hasabından bir paylaşım daha yaparak çalıştığı bankanın promosyon ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Çalışanlarının artık promosyon alacağını belirten Özdemir, örnek olması bakımından bunu kamuoyuna duyurduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Özel sektöre örnek olsun"

"Yaptığımız görüşmeler sonrasında yıllardır çalıştığımız banka promosyon ödemesi yapmaya karar verdi. Biz de tüm ödemeyi eşit şekilde çalışanlarımıza dağıtıyoruz. Medyada ve özel sektörde diğer şirketlere örnek olması umuduyla sizinle paylaşmak istedim."