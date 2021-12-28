110 bin liraya aldığı cevizlerin çürük çıkması nedeniyle eşi tarafından terk edilen Ethem Bey, devletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunlarının yanında kendi dertlerinin çok küçük olduğunu söyledi.

Pazarcılık yapan Ethem Bey, aldığı cevizlerin çürük çıkmasının ardından 110 bin lira dolandırıldığını anladı.

Durumu kabullenmeyen eşi Hatice ise Ethem Bey'i terk etti.

Eşiyle barışabilmek için Esra Erol'un sunduğu programa katılan Ethem Bey, 12 yıllık evliliğinin çürük ceviz nedeniyle bitmesine isyan etti.

Canlı yayında barışan çiftin arasındaki sorunlar çözüme kavuşturulurken, bugün yapılan yayında Ethem'in sorunlarının çok küçük olduğuna dikkat çekmesi Esra Erol'la birlikte stüdyodakilerin tebessüm etmesine neden oldu.

SORUNLARINI CUMHURBAŞKANININ SORUNLARIYLA KIYASLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden çok sorunu olduğuna dikkat çeken Ethem, kendi sorunlarının oldukça küçük olduğunu belirtti.

Çürük ceviz yüzünden terk edildi: Ülke sorunları yanında benim sorunlarım küçük VİDEO



"BİZİM BİR İKİ SORUNUMUZ VAR, DEVLETİMİZİN DE SORUNU VAR"

Eşiyle arasındaki çürük ceviz sorununun küçük olduğunu söyleyen Ethem, "Ben tatlı dilli bir insanım. Ne yapar eder, alttan girer, üstten çıkar bir insanın gönlünü alırım. Hayat işte bak bizim bir iki sorunumuz var, devletimizin de sorunu var, herkesin sorunu var.

Rabbim Cumhurbaşkanımıza da yardım etsin bin 500 tane sorunu var. Adam gidiyor bir taraftan Putin'le uğraşıyor, bir taraftan Biden'la uğraşıyor.





"CUMHURBAŞKANIMIZ DİK DURSUN"

Buradan Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum bak dik duruyorsun. Çünkü biz buradayız. O Biden da artistlik yapsa, Putin de artistlik yapsa yapacakları kadar yapsınlar, onlardan çekinme.

Biz daha güzel dalacağız onlara. Allah ülkemize, devletimize zeval vermesin. Hatice beni affetti çünkü ben affedilmeyecek insan değilim." dedi.