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    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

    Darülaceze sakinlerinin yüzünü bu kez CZN Burak güldürdü. Yaşlılar için özel bir etkinlik düzenleyen genç iş adamı, hediye götürdü, yemekler yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 15:38
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    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

    Elinin lezzeti hem dünyada hem Türkiye’de nam salmış bir isim CZN Burak…

    Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapılarından biri olarak görülen Burak Özdemir, yardımseverliğiyle gönüllerde taht kuruyor.

    Yaşlıları sevindirdi, yemek yaptı

    Yardıma muhtaç aileleri unutmayan, sokak hayvanlarını göz ardı etmeyen CZN Burak, bu kez yaşlıları sevindirdi.

    Bakıma ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım eden insani bir kurum olarak bilinen Darülaceze’ye giden CZN Burak; yaşlılara yemek yaptı, onlarla doyasıya sohbet etti.

    Kendisinin öncülük ettiği özel etkinlikte yaşlıların her biriyle yakından ilgilenen genç iş adamı, hediye de dağıttı.

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #1

    Mutluluktan havalara uçtular

    CZN Burak’ı elinde çiçek ve ayıcıkla gören yaşlıların mutluluğu, fotoğraf karelerine yansıdı.

    Bazı yaşlıların gözyaşlarını tutamadığı, sevinçten ağladıkları görüldü.

    Bu anlamlı ziyareti 42 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan CZN’ye, beğeni yağdı.

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #2

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #3

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #4

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #5

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #6

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #7

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #8

    CZN Burak, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #9

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