CZN Burak evini gezdirdi! Adeta oyuncak müzesi... Türkiye’nin dünyaca ünlü markalarından biri haline gelen CZN Burak, evinin kapılarını kendi YouTube kanalına açtı. Ev turu videosu çeken Burak Özdemir'in evini oyuncaklarla donattığı görüldü.

Yaptığı birbirinden ilginç yemek videoları ve renkli kişiliği ile sosyal medyanın en yardımsever fenomenlerinden biri haline gelen Burak Özdemir, ilgiyle takip ediliyor.

49 milyona yakın takipçisi bulunan CZN Burak, YouTube kanalında herkesin merak ettiği evini gezdirdi.

Ev turu videosu çeken Burak Özdemir, servet değerindeki oyuncaklarını tanıttı.

Mutfağından banyosuna, giyinme odasından bahçesine evin her bölümünü gösteren ünlü şef ve fenomen, oyuncakları dikkat çekti.

Evi oyuncak dolu

Çocukluğundan beri oyuncaklara ilgi duyduğunu belirten Özdemir'in, koleksiyonunda sayısız oyuncağın olduğu görüldü.

Dünyaca ünlü çizgi film karakterleri ve aksesuarları ile donattığı evini takipçilerine gösteren CZN Burak, binlerce beğeni aldı.

CZN Burak, milyonlarca izlenme alan yemek videolarının çekildiği mutfağı da gösterdi.

Takipçileri ise "Resmen müze gibi", "Sunay Akın bunu beğendi", "Oyuncaklara aşık", "Ev değil oyuncak müzesi" gibi yorumlarda bulundu.