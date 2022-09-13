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    CZN Burak halı sahada ter attı

    Paylaştığı videolarla gündem olan CZN Burak, İnstagram hesabından paylaştığı halı saha videosuyla takipçilerine eğlenceli dakikalar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 20:51
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 20:57
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    CZN Burak halı sahada ter attı

    Sosyal medyada trend olan akımları deneyen Burak Özdemir yeni bir paylaşımda bulıundu.

    Hem Türkiye hem de dünyada birçok restoranı bulunan, ünlü isimleri ağırlayan CZN Burak, paylaştığı videolarla adından sıkça söz ettiriyor.

    Takipçilerine neşeli anlar yaşattı

    Yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Burak Özdemir, bu defa ise halı sahada paylaştığı görüntülerle takipçilerine neşeli anlar yaşattı.

    Binlerce beğeni aldı

    Sizce ben burada kaç dereceyim? diyerek paylaşımda bulunan Burak Özdemir, takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

    Beğenilerinin yanı sıra yorumlarda bulunan takipçileri bu eğlenceli videonun devamını istedi.

    CZN Burak halı sahada ter attı VİDEO


    CZN Burak halı sahada ter attı #1

    CZN Burak halı sahada ter attı #2


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