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    Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı

    Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Czn Burak, bu kez mutfağa Muslera ve Lucas Torreira ile girdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 19:18
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 19:24
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    Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı

    Yaptığı çılgın yemeklerle sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri haline gelen Czn Burak Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Burak, bu kez dev bir pizza yaptı.

    Galatasaray'ın efsane kaptanı Muslera, takım arkadaşı ve hemşehirlisi Lucas Torreira'yı yanına alarak Czn Burak'ı mutfakta yalnız bırakmadı.

    Pizza yaptılar

    Pizza yapımında Burak'a yardım eden Muslera ve Lucas Torreira'nın eğlenceli anları kameralara yansıdı.

    Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı VİDEO

    Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı #1

    Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı #2


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