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- Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı
Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı
Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Czn Burak, bu kez mutfağa Muslera ve Lucas Torreira ile girdi.
- Haber Merkezi
- 25.10.2022 - 19:18
- Güncelleme : 25.10.2022 - 19:24
Yaptığı çılgın yemeklerle sosyal medyanın en sevilen fenomenlerinden biri haline gelen Czn Burak Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Burak, bu kez dev bir pizza yaptı.
Galatasaray'ın efsane kaptanı Muslera, takım arkadaşı ve hemşehirlisi Lucas Torreira'yı yanına alarak Czn Burak'ı mutfakta yalnız bırakmadı.
Pizza yaptılar
Pizza yapımında Burak'a yardım eden Muslera ve Lucas Torreira'nın eğlenceli anları kameralara yansıdı.
Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı VİDEO