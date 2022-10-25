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Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı

Czn Burak, Muslera ve Lucas Torreira ile pizza yaptı

Tarifleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Czn Burak, bu kez mutfağa Muslera ve Lucas Torreira ile girdi.