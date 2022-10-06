Petrol
93.88
0.55%
Euro
18.4575
0.52%
Dolar
18.5817
-0.24%
Altın
1.03
0.46%
Borsa
3521
1.04%
Bitcoin
378.734
0.55%
BTXN Coin
10.78
-1.01%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    CZN Burak umreye gitti

    Umre ziyaretine giden Burak Özdemir, büyük ilgi gördü. İhrama giren genç işletmeci, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CZN Burak umreye gitti

    Türkiye’nin Avrupa’da tanınan yüzü Burak Özdemir, umreye gitti.

    İhrama giren Özdemir, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    42 milyona yakın takipçisi bulunan ve “CZN Burak” olarak bilinen Özdemir, paylaşımına “Herkese dua ile selamlar” notunu düştü.

    Gören telefonuna sarıldı

    Umre ziyaretinden kesitler de paylaşan genç işletmeciye umrede bile ilgi büyük oldu.

    Hem Türkiye hem de dünyada birçok restoranı bulunan Özdemir’i görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

    Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özdemir, sevenleriyle samimi anlar yaşadı.

    CZN Burak umreye gitti VİDEO

    CZN Burak umreye gitti #1

    CZN Burak umreye gitti #2

    CZN Burak umreye gitti #3


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Eskişehir'de birçok etkinlik yapabilen cami
    Yaşam

    Eskişehir'de birçok etkinlik yapabilen cami

    Greyder 6 Ekim
    Advertorial

    Greyder 6 Ekim

    Görüş Bildir