Umre ziyaretine giden Burak Özdemir, büyük ilgi gördü. İhrama giren genç işletmeci, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’nin Avrupa’da tanınan yüzü Burak Özdemir, umreye gitti.

İhrama giren Özdemir, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

42 milyona yakın takipçisi bulunan ve “CZN Burak” olarak bilinen Özdemir, paylaşımına “Herkese dua ile selamlar” notunu düştü.

Gören telefonuna sarıldı

Umre ziyaretinden kesitler de paylaşan genç işletmeciye umrede bile ilgi büyük oldu.

Hem Türkiye hem de dünyada birçok restoranı bulunan Özdemir’i görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Özdemir, sevenleriyle samimi anlar yaşadı.

CZN Burak umreye gitti VİDEO

