CZN Burak'a Cristiano Ronaldo'dan büyük teklif! Ortak mı oluyorlar?

'CZN Burak' olarak tanınan restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldı. Özdemir, Cristiano Ronaldo'nun kendisini İngiltere'ye davet ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük şehirlerinde restoran zinciri olan ve CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir, dünya yıldızlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Real Madrid'in yıldız oyuncusu ve kaptanı Marcelo'ya kebap yediren CZN Burak, geride kalan dönemde Ronaldo'yla da bir araya gelmişti.

27 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Özdemir, Manchester United'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeninden (influencer) biri olan Özdemir, La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de açıklamalarda bulundu.

"PROJELER YAPALIM"

La Liga ile sürekli temasta olduğunu belirten Özdemir, La Liga ile olan ilişkisini, ''Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler.'' sözleriyle anlattı.

"BİZİ ORADA DA GÖREBİLİRSİNİZ"

İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile görüştüğünü vurgulayan Özdemir, ''Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. 'Burak İngiltere'ye gel.' dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.