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    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo

    Restoran zinciri sahibi CZN Burak, İngiltere’nin başkenti Londra’da kasım ayında açmaya hazırlandıkları restoranın ortağının, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:24
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    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo

    Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmak hedefiyle düzenlendiği Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları, yoğun bir katılımla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

    Programda restoran zinciri sahibi Burak Özdemir (CZN Burak), kendi deneyimlerinden örneklerle başarıya giden yolu anlattı.

    RONALDO İLE ORTAK RESTORAN AÇACAK

    Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra’da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı.

    Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, “Bu yılın 11’inci ayında İngiltere’deki yerimizi açıyoruz. Londra’da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz.” dedi.

    Özdemir’in bu açıklamaları, salonu dolduran takipçilerinden bol bol alkış aldı.

    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo #1

    MUTFAKTAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

    Bu arada Burak Özdemir, sunumunun sonlarına doğru sahnede doğum günü sürprizi yaşadı.

    Yaş gününü sahnede kutlayan Özdemir, doğum günü pastasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte keserek kutladı.

    Özdemir, etkinliğin yapıldığı Merinos Park içinde açık alanda oluşturulan stantta mutfaktaki hünerlerini de sergiledi.

    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo #2

    BAŞKAN CANTIĞI UYGULAMALI ANLATTI

    Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da önlük giyerek, CZN Burak’a eşlik etti.

    Başkan Aktaş, birlikte soğan doğradıkları CZN Burak’a Bursa’nın yöresel lezzeti olan cantığın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi.

    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo #3

    “FAHRİ BURSALIYIM”

    Daha sonra pişmiş cantığın tadına bakan CZN Burak, lezzete hayran kaldı.

    Yine Bursa’ya özgü süt helvasının da tadına bakan CZN Burak, “Her ikisini ilk kez yedim. Gerçekten çok lezzetli. Ben de artık fahri Bursalıyım.” diye konuştu.

    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo #4

    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo #5

    CZN Burak’ın Londra’daki ortağı Ronaldo #6


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