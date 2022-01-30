Dadı'nın minik Tolga'sıydı! İşte Yaşar Abravaya'nın son hali

Bir döneme damgasını vuran "Dadı" dizisinde Tolga karakterine hayat veren Yaşar Abravaya, büyüdü. Oyunculuğa ara veren Abravaya'nın son hali görenleri şoke etti.

2000'li yılların efsane dizilerinden olan Dadı dizisininin Tolga'sı, Yaşar Abravaya şimdilerde koca adam oldu.

Başrollerinde Gülben Ergen, Haldun Dormen, Kenan Işık, Sinem Kobal ve Seray Sever'in yer aldığı 3 sezon 61 bölüm yayınlanan dizi, milyonların hafızasında yer edindi.

Dizide çocuk oyuncu Tolga karakterini canlandıran Yaşar Abravaya, büyüdü.

Şimdilerde kendi mesleğini yapan Abravaya oyunculuktan bir hayli uzak. Peki Dadi dizisinin Tolga'sı şimdilerde nerelerde, ne yapıyor? İşte son hali...

DADI DİZİSİNİN MİNİK TOLGA'SI

Dizi yayınlandığında 10 yaşında olduğunu ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncu olduğunu ifade eden Abravaya, "Kenan Işık da genel sanat yönetmeniydi. Onun sayesinde Dadı'nın kadrosuna katıldım" demişti.

Abravaya Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünü tamamladı.

Abravaya okulun bitmesinin ardından hızla iş hayatına atıldı ve özel bir şirkette sistem ve data sorumlusu olarak görev yapıyor.

Dadı'dan önce "Kınalı Kar" , sonrasında ise "Kahramanlar" adlı projeler ile izleyici karşısına çıkan Abravaya, oyunculuğa dönmeyi düşünmüyor.