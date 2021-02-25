Dağ 2 filmi, bu akşam saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı Dağ 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Dağ 2 filmi, bu akşam saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Dağ 2, 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girmiştir. Türkiye'de 3 milyon 600 bin kişi tarafından seyredilen bu film, 2016 yılının en çok izlenen filmi olmuştur.

2012'de vizyona giren Dağ filminin devamı niteliğinde olan aksiyon, savaş ve dram filmi Dağ 2'nin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek silah ve mühimmat vererek desteklediği Dağ 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi nerede çekildi?

DAĞ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler ancak Bekir'in dizindeki sakatlık ve Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler.

Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçer.

Bekir dizinden tedavi gördükten 6 yıl sonra kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar.

Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır.

"Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır. Köyde çetin bir savaş olacaktır.

DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı Dağ 2 filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Ufuk Bayraktar

Çağlar Ertuğrul

Murat Serezli

Atılgan Gümüş

Murat Arkın

Ahu Türkpençe

Atıf Emir Benderlioğlu

Armağan Oğuz

Bedii Akın

Ahmet Pınar

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özel Kuvvetlerin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan Dağ 2 filminin çekimleri Ankara, Konya ve Adana'da yapılmıştır.