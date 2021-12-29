Daha 2'yi görmedik! Squid Game 3. sezon açıklaması

Dünyaya adeta damgasını vuran Kore yapımı drama dizisi Squid Game, 2. sezon daha gelmeden 3'üncüyü de masaya yatırdı. Dizinin yaratıcısı, Netflix ile görüştüklerini açıkladı.

Kısa sürede dünya ülkelerinin zirvesine oturan Squid Game, ilk sezonu bitirenlerin dört gözle beklemeye başladığı diziler arasında...

2. sezon ne zaman gelecek sorusu izleyicilerin gündeminde yer alırken, beklenmedik bir haber geldi.

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 3. sezonu için Netflix'le görüşmeye başladıklarını açıkladı.

SQUİD GAME 2. VE 3. SEZON

Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

Hwang, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ZİRVESİNDE

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre, Squid Game ilk dört haftada 132 milyon kullanıcıya ulaşmış ve 90 ülkenin listelerinde zirveye yerleşmişti.

Tüm zamanların en çok izlenen içeriği olan Squid Game, toplam 1,65 milyar saatlik izlenmeye ulaşmıştı. Dizi, Gotham Ödülleri ve Altın Küre de dahil olmak üzere bir çok ödüle layık görüldü.