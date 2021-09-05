'Daha açık giyeceğim' demişti, dediğini yaptı! Hande Yener'in cesur seçimi olay yarattı

'Daha açık giyeceğim' demişti, dediğini yaptı! Hande Yener'in cesur seçimi olay yarattı

Son dönemlerde giydiği cesur sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Hande Yener, bunlara bir yenisini daha ekledi. Dün akşam Marmaris'te konser veren ünlü şarkıcı, son tercihiyle dikkat çekti.

Pandemi yasaklarının hafiflemesi ile birlikte ünlü isimler yaz boyunca doyasıya konser verdi. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Hande Yener oldu.

Verdiği konserlerde iddialı kıyafet seçimleriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Önceki akşam Marmaris’te konser veren ünlü popçu, sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

DEDİĞİNİ YAPTI

Hande Yener, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin abartılı bulunmasının ardından ''Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim'' demişti.

48 yaşındaki şarkıcı Marmaris konserinde dediğini yaptı. Ünlü popçu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çekti.

FAZLA İDDİALI BULUNDU

Pembe pantolonunun üzerine sütyene benzer bir büstiyer giyen Yener'in kıyafeti, fazla iddialı bulundu.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yener, kıyafet seçimiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Hande Yener'in cüretkar kıyafetine gelen tepkiler...

"Sanatçı aurası Allah'tan gelen bir şey zorlamayla olmuyor maalesef. Kimine kara giydirirsin gökkuşağı gibi parlar kimine de 7 renk giydir gözün acır."

"Tarz yok ki bulalım. Altı cennet mahallesi üstü Shakira"

"Yaşlandıkça şaşırıyor"

"Bu nedir yahu"

"Kadın özgür olur dedik bu kadar da değil çok mu güzel sence sadece kendini rezil ediyorsun"

"Farklı olacağım derken komik ve sıradan olanlardan"







