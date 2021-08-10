'Daha açık giyineceğim' demişti, sözünü tuttu! İşte Hande Yener'in iddialı kıyafet seçimi...

Geçtiğimiz günlerde giydiği sahne kostümüyle çok konuşulan Yener, “Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim” demişti ve sözünü tuttu. İşte Yener'in mini, dekolteli, file çoraplı kostümü...

Kadın sanatçıların son dönemde tercih ettikleri sahne kostümleri magazin gündeminin en tartışılan konularından biri haline geldi.

Son olarak Gülşen'in sahnedeki transparan pantolonu sosyal medyada hem eleştirildi hem de diğer meslektaşlarından destek mesajları yağdı.

Gülşen'e destek veren ve kendisi için "Daha da açığını giyeceğim" diyen Hande Yener, katıldığı ödül töreninde oldukça cesur bir tercih yaptı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Gecenin gözdeleri arasına giren Yener, mayo tipi elbisesinin üzerine siyah file çekti. Ayakkabı ve çanta seçimi de iddialı olan Yener, kırmızı halıda kendisine hayran bıraktı.

Yener, kıyafet seçimleriyle yıllardır magazin gündeminin ikonları arasında zirveyi koruyor.

İşte Hande Yener'in o kıyafeti...