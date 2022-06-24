Daha başlamadan gündeme bomba Barış Akarsu filminden ilk afiş geldi! .. İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliği...

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu, 2017 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 28'inci yaş gününde geçirdiği korkunç trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Akarsu'nun ölümünün ardından ailesi ve hayranları yasa boğuldu.

Aramızdan ayrılan ünlü şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatının film olmasına karar verildi.

Ünlü ismin hayatının sinemaya taşınacağı açıklandığından beri hayranları, filme dair detayları büyük bir merakla bekliyordu.

Sabırsızlıkla beklenen Barış Akarsu "Merhaba" filminin ilk afişi yayınlandı.

Barış Akarsu'yu ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve sevgilisini Aslı Bekiroğlu'nun hayat vermesine karar verildi.

Aslı Bekiroğlu'nun alaycı konuşması...

Ancak Bekiroğlu, gülerek yaptığı alaycı konuşmasının ardından filmin kadrosundan çıkarıldı.

Aslı Bekiroğlu, gazetecilerin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği cevapla büyük tepki toplamıştı.

Bekiroğlu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.

Oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar...

Bekiroğlu'nun yerine ise şimdilerde 'Üç Kız Kardeş, dizisinde gördüğümüz genç oyuncu Almila Ada geçti.

Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleminden çıkacak filmde; Ebru Nil Aydın, Burak Satıbol, Metin Coşkun, Şafak Pekdemir ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler yer aldı.

Fikri Harika Prodüksiyon elinden çıkacak film, büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

(İsmail Ege Şaşmaz)