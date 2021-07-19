'Daha cesurunu giyeceğim' demişti! İşte Hande Yener'in olay olan sahne kostümü...

'Daha cesurunu giyeceğim' demişti! İşte Hande Yener'in olay olan sahne kostümü...

Geçtiğimiz günlerde transparan elbisesiyle tepki çeken Hande Yener, Çeşme-Alaçatı'da sahne aldığı konserde tercih ettiği kostümüyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pandemi yasaklarının hafiflemesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde sahne alan Hande Yener, sahnede tercih ettiği transparan elbisesiyle olay olmuştu.

Yener'in siyah transparan elbisesi sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Yener, gelen tepkilerin ardından, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuşmuştu.

BU KEZ DAHA CESURUNU GİYDİ

Popçu Hande Yener, konser vermek için İzmir'in tatil gözdesi Çeşme-Alaçatı'ya gitti. Alaçatı'da ünlü bir mekanda sahne alan Hande Yener, kostümüyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, yırtık çorapları, siyah mini şortu ve parlak büstiyeriyle uyumlu saç aksesuarıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken izleyiciden beğeni topladı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

48 yaşındaki şarkıcı, Alaçatı konserinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Cesur kostümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Hande Yener'e sosyal medyada hem sevenlerinden hem de meslektaşlarından beğeni ve yorum yağdı.

EVLİLİĞE SICAK BAKMIYOR

Bayram konserleri için hazırlık yaptığını belirten Yener, kendisini izlemeye gelenler arasında yer alan İran asıllı sevgilisi rapçi Mişa'yla evliliğe sıcak bakmadığını söyledi.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

48 yaşındaki Yener, siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, beğeni topladı.