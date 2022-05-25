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    'Daha ne gözükecek' Bahar Şahin minicik elbisesiyle üst üste frikik verince...

    Gülümse Kaderine dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Bahar Şahin, son paylaşımıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. Mavi mini elbisesiyle poz veren oyuncu, dekolteli kareleriyle dikkat çekti
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 17:45
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    'Daha ne gözükecek' Bahar Şahin minicik elbisesiyle üst üste frikik verince...

    O Hayat Benim dizisi ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Bahar Şahin, kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.

    O Hayat Benim dizisinin ardından Yol Arkadaşım, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol alan Bahar Şahin, asıl çıkışını Zalim İstanbul dizisiyle yaptı.

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul'da "Ceren" karakterine hayat veren oyuncu, rolüyle herkesin beğenisini kazandı.

    Ardından kısa bir ara veren Bahar Şahin, Gülümse Kaderine adlı diziyle yeniden ekranlarda yerini aldı.

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile de dikkatleri çeken Bahar Şahin, yine yürek hoplattı.

    Mini elbiseli poz

    25 yaşındaki Bahar Şahin, 2 milyon takipçili Instagram profilinden yeni bir paylaşım yaptı.

    Mavi bir mini elbise tercih eden Bahar Şahin, dekolteden fire verdi.

    Cesur kıyafetiyle kamera karşısına çeken güzel oyuncu, görenleri mest etti.

    İşte Gülümse Kaderine'nin yıldızı Bahar Şahin'in o kareleri...

    Daha ne gözükecek Bahar Şahin minicik elbisesiyle üst üste frikik verince... #1

    Daha ne gözükecek Bahar Şahin minicik elbisesiyle üst üste frikik verince... #2


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