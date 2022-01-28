Dahhak ne demek, anlamı nedir? Mitolojide 'Dahhak'...

Dahhak'ın İran mitolojisinde, insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılan olduğu biliniyor. Peki Dahhak ne demek, anlamı nedir? İşte Dahhak ve mitolojideki yeri...

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, seyircilerin merak konusu.

Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler, tanıtımda geçen Dahhak kelimesinin anlamını ve tarihteki yerini araştırıyor.

Dizide bir ajan olarak yer alan Fettah Dahhak karakterinin hikayesi, arama motorlarında sorgulanıyor.

Peki Dahhak nedir, Fettah Dahhak kimdir, mitolojide Dahhak ne anlama gelir? Dahhak ne demek? İşte tüm detaylar...

MİTOLOJİDE "DAHHAK" KİMDİR

Dahhak, Zahhak ya da bir diğer adı ile Zohak, İran mitolojisinde şeytani bir figür olarak bilinmektedir. Bu figür, Avesta gibi antik İran Zerdüşt metinlerinde "Azi Dahaka" olarak ifade edilir.

Dahhak, hükümdar Cemşid'den sonra İran ve Turan tahtına oturan beşinci hükümdar olarak bilinmektedir.

İslâm kaynaklarında Dahhâk’e ait sıfatların çoğunun deccâlin sıfatlarıyla benzeştiği görülür.

DAHHAK EFSANESİ

Efsaneye göre, zulmü ve kötülüğü seven Dahhak'ın omzunda ejderha ve yılan başına benzer iki kemik çıkması üzerine, hekime giden Dahhak'ın bu değişimine hekimler çözüm bulamaz.

Bir gün, şeytan hekim kılığına girerek Hükümdar Dahhak'a çarenin hastalığın üzerine insan beyni sürmek olduğunu söyler ve bu söylemin üzerine iki kişiyi öldürten Dahhak, yaralarına bu söyleneni uygular. Bunun üzerine azalan ağrıları ve acıları, tedaviye ikna eder ve Dahhak her gün ağrılarına iyi gelmesine inanarak iki kişiyi öldürtür.

Bu işi yapan kişi ise daha fazla bu olanlara dayanamaz ve yakalanadığı bir kişiyi bırakır ve yerine bir koyun kesip beynini Dahhak'a verir. Her gün, kaçan insanlar bir bölgede toplanarak, ürer ve çoğalır.

Daha sonra Demirci Kawa orataya çıkar ve bu halkın toplanmasında ve Dahhak'ı mağlup etmesinde büyük rol oynar. Demirci Kawa Dahhak'ın hastalığına kurban giden kişiler arasında 17 oğlunu kaybetmiştir. Bir oğlunu daha almaya geleceklerini öğrenen Kawa bunu istemez ve Dahhak ile mücadele etmek için bir yol aramaya başlar.

Demirci, dükkanında silahlar yapar ve bu toplulukla birlikte 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece Dahhak'ın sarayını kuşatıp onu mağlup eder. O geceyi ateşin etrafında elden ele meşale tutarak kutlarlar ve o günü mücadeleye adarlar.