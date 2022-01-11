Dalga konusu olmuştu! Hakan Ural'dan 'dudak yalama' tikiyle ilgili dikkat çeken paylaşım

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen sunucu Hakan Ural, bu kez dudak yalama tikiyle gündeme geldi. Sosyal medyada sık sık gündem olan konu için harekete geçen Ural, tikini azaltmayı başardığını duyurdu.

Ünlü sunucu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunuculuğunu üstlenıyor.

Gündüz kuşağındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Ural, gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve bu süreci oldukça zor atlatan Ural, sevenlerini endişelendirmişti.

''KORONAVİRÜSE ÇÖZÜM ÖNERİM''

Sağlığına kavuşan ve ekranlara geri dönen ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde koronavirüs için sunduğu çözüm önerisiyle adından söz ettirdi.

''Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık.'' açıklamasıyla uzun süre gündemi meşgul eden Ural, bu defa dudak yalama tikiyle gündeme geldi.

DUDAK YALAMA TİKİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun yıllardır dudak yalama tiki olan başarılı sunucu, ekranda daha çok görünmeye başlayınca dudak yalama tiki izleyicilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen konu için harekete geçen Ural, bu tikten kurtulmaya başladığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

''ŞU TİKİ MİNİMUMA İNDİRDİK''

Ural, ı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafa, "Şu tiki minimuma indirdik gibi hamd olsun" notunu düştü.