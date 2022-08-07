Dalga konusu olmuştu! Şevval Şahin ayağını camdan sarkıttı! 'Bu kadarına da pes'

Dalga konusu olmuştu! Şevval Şahin ayağını camdan sarkıttı! 'Bu kadarına da pes'

Tescilli güzel Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle görenleri şaşkına çevirdi.

13 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Şahin, 6 yaşından itibaren Londra'da yaşamaya başladı.

Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümü'nde eğitim gören Şahin, katıldığı Miss Turkey 2018'in birincisi oldu.

Bu yarışma sayasinde adını duyuran Şahin, o dönem estetiksiz fotoğraflarıyla uzun süre konuşuldu.

Yarışmadan sonra iyice gündeme gelen ve yılın yarısını tatilde geçiren Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafına yaptığı shop ile dalga konusu olan Şevval Şahin, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Instagram hesabını aktif kullanan genç model, otomobilin içinden bir paylaşımda bulundu.

Ayağını camdan sarkıtan Şahin, o anlarını ınstagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

İşte o kare...