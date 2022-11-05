Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu

Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu

Damat ve bir grup gencin hazırladığı koreografiyi gören davetliler şaştı kaldı. O anları görenler telefonuna sarılarak kayıt altına aldı.

Son zamanlarda düğünlerde yapılan gösteriler adeta moda olmaya başladı.

Kimi zaman gelin ve arkadaşları sürpriz hazırlarken kimi zamanda damat ve arkadaşları beklenmedik bir sürprize imza atıyor.

Viral oldu

Unutulmaz gecelerine bir anı bırakan çiftler, davetlilere de eğlenceli anlar yaşatıyor.

Son olarak sosyal medyada bir düğünde çekilen video viral oldu.

Mezdeke oynadılar

Görüntülerde, damat ve arkadaşları yüzlerine mendil takarak gelinin karşısında mezdeke oynadı.

Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu VİDEO



Salondakiler kahkahalarla izledi

Adeta koreografi hazırlayan gençler, salondakileri kırdı geçirdi.

O anları kahkahalarla izleyen gelin ise alkışlayarak eşlik etti.