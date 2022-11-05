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    Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu

    Damat ve bir grup gencin hazırladığı koreografiyi gören davetliler şaştı kaldı. O anları görenler telefonuna sarılarak kayıt altına aldı.
    • 05.11.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 10:59
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    Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu

    Son zamanlarda düğünlerde yapılan gösteriler adeta moda olmaya başladı.

    Kimi zaman gelin ve arkadaşları sürpriz hazırlarken kimi zamanda damat ve arkadaşları beklenmedik bir sürprize imza atıyor.

    Viral oldu

    Unutulmaz gecelerine bir anı bırakan çiftler, davetlilere de eğlenceli anlar yaşatıyor.

    Son olarak sosyal medyada bir düğünde çekilen video viral oldu.

    Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu #1

    Mezdeke oynadılar

    Görüntülerde, damat ve arkadaşları yüzlerine mendil takarak gelinin karşısında mezdeke oynadı.

    Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu VİDEO

    Salondakiler kahkahalarla izledi

    Adeta koreografi hazırlayan gençler, salondakileri kırdı geçirdi.

    O anları kahkahalarla izleyen gelin ise alkışlayarak eşlik etti.

    Damat ve arkadaşlarının mezdeke dansı viral oldu #2


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