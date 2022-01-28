Damla Colbay kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi ile pozları olay...

Hekimoğlu dizisinin ardından "Yalnız Kurt" ile ekranlara dönen genç oyuncu Damla Colbay, gönlünü doktora kaptırmış durumda. Çiftin pozları ise sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuluyor.

Kara Para Aşk, İçerde ve Hekimoğlu dizisi ile adından söz ettiren oyuncu Damla Colbay, ekranlara geri döndü.

Şimdilerde Yalnız Kurt dizisindeki Esra karakteri ile izleyici karşısına çıkan Colbay hakkındaki bilgiler, merak konusu halinde.

Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, kiminle sevgili soruları, takipçilerinin merceğinde.

Colbay, birlikte olduğu Doktor Ali Osman Çiçek’in sosyal medya hesabında kare kare paylaşıyor.

Peki Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay kimdir, kaç yaşında? Damla Colbay sevgilisi var mı, kim? İşte merak edilenler..

DAMLA COLBAY KİMDİR?

14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır. Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır.

2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır.

Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki Damla Colbay, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.

Colbay şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde Esra karakterine hayat veriyor.

DAMLA COLBAY'IN SEVGİLİSİ

Son olarak 'Hekimoğlu' dizisinden ayrılmış olan Damla Colbay, daha önce birlikte olduğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek'le sık sık fotoğraf paylaşıyor.

İşte Damla Colbay ve sevgilisi...