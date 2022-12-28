Damla Colbay'dan nefes kesen paylaşımlar! 'Damla damla aksam sana'

Sıfırıncı Gün ile ekranlara dönen genç oyuncu Damla Colbay, Instagram'daki kareleriyle gündemde. Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Colbay, nefes kesen pozlara imza atıyor.

Kara Para Aşk, İçerde, Hekimoğlu ve Yalnız Kurt dizisi ile adından söz ettiren oyuncu Damla Colbay, ekranlara geri döndü.

Şimdilerde Sıfırıncı Gün dizisi ile izleyici karşısına çıkan Colbay hakkındaki bilgiler, merak konusu halinde.

Damla Colbay kimdir, kaç yaşında, kiminle sevgili soruları, takipçilerinin merceğinde. Colbay, birlikte olduğu Doktor Ali Osman Çiçek’in sosyal medya hesabında kare kare paylaşıyor.

Instagram'ı aktif kullanan ve geniş de bir takipçi kitlesine ulaşan güzel oyuncu, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Damla Colbay'dan cesur pozlar

14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Fit görüntüsü ve iddialı pozlarıyla adeta nefes kesen Colbay, sık sık paylaşım yapıyor.

Fiziği ve güzelliği takipçilerinin beğenisini alan güzel oyuncu, dekolte vermekten de kaçınmıyor.

İşte Damla Colbay'dan pozlar...