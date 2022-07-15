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    Damla Sönmez 'Hiç giymeseydin' dedirtti...

    Ekranların sevilen yüzü Damla Sönmez, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde yerini aldı. Sönmez, göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı...
    • 15.07.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 16:52
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    Damla Sönmez 'Hiç giymeseydin' dedirtti...

    35 yaşındaki Damla Sönmez, rol aldığı dizi ve projelerde ekranların tanınan simalarından biri oldu.

    Uzun yıllardır ekranlarda olan güzel oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettiren isimler arasında.

    Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla da çok konuşulan Damla Sönmez, zaman içerisinde birçok ödüle layık görüldü.

    Damla Sönmez; 2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

    Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, birçok anını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

    Damla Sönmez'in Instagram hesabında 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

    Sönmez, son olarak göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

    O poz kısa sürede takipçilerinden on binlerce beğeni ve bini aşkın yorum aldı.

    Damla Sönmez Hiç giymeseydin dedirtti... #1

    Damla Sönmez Hiç giymeseydin dedirtti... #2

    Damla Sönmez Hiç giymeseydin dedirtti... #3


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