Damla Sönmez tatil pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! 'Altına bir şey giymedin mi'

Damla Sönmez tatil pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! 'Altına bir şey giymedin mi'

Ekranların sevilen yüzü Damla Sönmez'in iddialı tatil pozu sosyal medyayı salladı.

35 yaşındaki Damla Sönmez, rol aldığı dizi ve projelerde ekranların tanınan simalarından biri oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan güzel oyuncu, güzelliğiyle adından söz ettiren isimler arasında.

Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla da çok konuşulan Damla Sönmez, zaman içerisinde birçok ödüle layık görüldü.

Damla Sönmez; 2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

Damla Sönmez, kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündem olmaya başladı.

En son Aziz dizisindeki Dilruba karakteri ile televizyon ekranlarına gelen Damla Sönmez, tatil keyfine tam gaz devam ediyor.

"Altına bir şey giymedin mi"

Sönmez, son olarak deniz kenarında tişörtüyle verdiği pozla gündem oldu.

Takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulduğu o poza "Altına bir şey giymedin mi?", "Bayılıyorum sana" gibi yorumlar yapıldı.