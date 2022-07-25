Dan Bilzerian, yaptığı paylaşımla hayranlarını ikiye böldü

Dan Bilzerian, yaptığı paylaşımla hayranlarını ikiye böldü

Lüks yaşamıyla adından söz ettiren Dan Bilzerian, paylaştığı fotoğrafla dünyaevine girdiğini duyurdu.

Sosyal medya uygulaması Instagram aracılığıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Dan Bilzerian'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü milyoner evlendiğine dair sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu.

Bilzerian, Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafta, iki yanı bembeyaz çiçeklerle süslenmiş bir yolda yanında su yeşili elbise giymiş bir genç kadınla kol kola yürürken görüldü.

"Sonunda yaptım"

Bilzerian'ın "Sonunda yaptım" mesajıyla paylaştığı bu fotoğraf epey ses getirdi.

Yanında sürekli onlarca mankenle görüntü veren Bilzerian'ın evlilik paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

200 milyon dolarlık servete sahip

Takipçilerinden kimileri bu evliliğe inanırken kimileri de"İlgi amaçlı paylaşım" yorumu yapıyor.

Öte yandan Dan Bilzerian'ın, 2022 yılı itibarıyla 200 milyon dolar serveti olduğu belirtiliyor.