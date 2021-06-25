Dangal ne demek? Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Dangal ne demek? Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2016 yapımı spor ve dram türündeki biyografik Hindistan filmi Dangal, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki Dangal ne demek? İşte Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Yönetmen koltuğunda Nitesh Tiwari'nin yer aldığı Bollywood'un dünyaca ünlü filmi Dangal, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Gerçek bir hayat hikayesini ele alan Dangal filminin başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.

Son yıllara damga vuran Bollywood sinemasının iddialı filmleri arasında yer alan Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki Dangal ne demek? Dangal filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Dangal filmi hakkında merak edilenler...

DANGAL NE DEMEK?

"Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isimdir. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.

DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir güreş hayranı olan Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatan Dangal filminde, Phogat iki küçük kızına güreş öğretme kararı alır. Kızlar Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluk yıllarından itibaren güreş eğitimi ile büyürler. İki kız büyüdüklerinde ise güreşin iddialı isimleri haline gelir.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalır.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?