Daniele Santarelli'nin Sıradışı Aşkı: Eşi de Voleybolcu! Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi başarılı voleybolcu çıktı.

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek kupayı kaldırdı.

Bu şampiyonlukta en büyük role sahip kişilerden biri de şüphesiz başantrenör Daniele Santarelli'ydi.

Giovanni Guidetti'nin yerine gelen Santarelli, hem enerjisi hem başarısıyla kısa sürede kendini kanıtladı.

Erik dalı oynamasıyla gündem olan İtalyan çalıştırıcı, özel hayatı ile dikkat çekti.

İtalyan ismin eşinin de kendisi gibi voleybolcu olduğunu duyanlar, şaşkınlık yaşadı.

Eşi sahalardan

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43 yaşındaki Daniele Santarelli Monica De Gennaro ile evli.

İtalyan voleybolcu olan Monica De Gennaro, iyi bir voleybolcu.

Monica De Gennaro, Imoco Volley ve İtalya millî takımlarında forma terletmiş ve 2012 ile 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yer aldı.

Monica, 2014 yılında Milli Takım ile birlikte Dünya Şampiyonası'na katıldı ve organizasyon sonunda "En iyi libero" seçildi.

İşte Daniele Santarelli ve eşi Monica De Gennaro Santarelli...