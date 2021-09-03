Danilo Şef MasterChef'ten apar topar ayrılmıştı! Nedeni ortaya çıktı

MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, şeflerin tadım yaptığı sırada Danilo Şef, aniden programı terk emişti. Danilo Şef'in programdan apar topar ayrılmasının nedeni belli oldu.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021 tüm hızıyla devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, herkesi merakta bırakan bir olay yaşandı.

Dokunulmazlık oyununun bitiminde, yarışmacıların tabaklarını tek tek tadan şefler, yarışmanın kazananını seçmek için yemekleri değerlendiriyorlardı.

DANİLO ŞEF PROGRAMDAN ANİDEN AYRILDI

Yemek tadımı yapılırken ekipten bir kişinin Danilo Şef'in yanına gelerek bir haber verdiği dikkat çekmişti. Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef, apar topar programdan ayrıldı.

Mehmet Şef, yaşanan durumun ardından, ''Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı.'' diyerek hem izleyicilere hem de yarışmacılara bilgi verdi.

Programı takip eden izleyiciler, "MasterChef'te Danilo Zanna'ya ne oldu? Danilo Şef programdan neden ayrıldı?" sorularına yanıt ararken, Danilo Şef'in programı aniden terk etmesinin sebebi belli oldu.

ANNESİ RAHATSIZLANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi. Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu hemen bildirdikleri öğrenildi. Danilo Şef'in annesinin durumunun şu anda iyi olduğu bilgisi verildi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Danilo Şef'in tekrar yarışmaya döndüğü görüldü. Ancak Şef'in bir talihsiz olay daha yaşadığı ekranlara yansıdı.

Danilo Şef'in, Mehmet Şef'ten rica ederek ''Sağlıkçı çağırır mısın?'' dediği görülüyor. İleriki sahnelerden anlaşıldığı kadarı ile Danilo Şef'in sırtına yağ sıçrıyor.