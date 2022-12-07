Danilo Şef'le anılmıştı! MasterChef Pelin'in o kareleri sosyal medyayı salladı...

Danilo Şef'le anılmıştı! MasterChef Pelin'in o kareleri sosyal medyayı salladı...

MasterChef'in yeni bölümüne konuk olan eski yarışmacı Pelin Zaman'ın değişimi dikkat çekti.

Finale sayılı günler kala MasterChef'te heyecan git gide artıyor...

Bu akşamki bölümde MasterChef'e eski sezon yarışmacıları konuk oldu.

MasterChef 2021 sezonunda öne çıkan isimlerinden olan ancak erken elenen Pelin Zaman da konuklar arasında yer aldı.

Yarışmanın akabinde Şef Danilo Zanna ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen MasterChef Pelin, değişimiyle dikkat çekti.

Estetik güzeli oldu

Yarışmaya başladığı ilk günden bu yana güzelliği ile adından söz ettiren Zaman, estetik operasyonlar geçirdi.

Başta göz kapağı ameliyatı olmak üzere yüzüne estetik dokunuşlar yaptıran Pelin Zaman, güzelliğine güzellik kattı.

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla beğeni toplayan MasterChef Pelin, sosyal medyadaki takipçi kitlesinden de tam not aldı.