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    Danla Bilic aşka gelince sevgilisine neler neler yaptı! 'Asena-İbo'

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin'in aşk dolu anları dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 12:31
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    Danla Bilic aşka gelince sevgilisine neler neler yaptı! 'Asena-İbo'

    YouTube'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan ünlü fenomen Danla Bilic, sevgilisi Yusuf Engin ile video paylaştı.

    Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, hareketleriyle yine gündeme oturdu.

    94 doğumlu fenomen, konserde eğlendiği anlarla sosyal medyaya damga vurdu.

    Dansı olay oldu

    Sevgilisinin yanında oynarken samimi pozlar veren Danla Bilic, takipçilerini şaşırttı.

    Aşka gelen Bilic, Yusuf Engin'e srılarak yüzünü göğüslerie götürdü. Ünlü fenomen bu anları "Asena-İbo" notuyla Instagram hikayeler kısmından yayınladı.

    Danla Bilic aşka gelince sevgilisine neler neler yaptı! Asena-İbo #1

    Danla Bilic aşka gelince sevgilisine neler neler yaptı! Asena-İbo #2

    Danla Bilic aşka gelince sevgilisine neler neler yaptı! Asena-İbo #3

    Danla Bilic aşka gelince sevgilisine neler neler yaptı! Asena-İbo #4


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