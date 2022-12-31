Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.020
1.10%
BTXN Coin
5.89
1.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Danla Bilic bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Güzelliğin halis mi'

    O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu olan Danla Bilic, kulisten paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Danla Bilic bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Güzelliğin halis mi'

    YouTube'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan ünlü fenomen Danla Bilic, milyonların tanıdığı bir fenomen haline geldi.

    Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, iddialı pozlarını sık sık paylaşıyor.

    Mide küçültme ameliyatı sonrasında estetik dokunuşlarla iyice güzelleşen Danla Bilic, her karesiyle sosyal medyaya damga vuruyor.

    Bornozlu paylaşım

    O Ses Türkiye'ye yılbaşı özel konuğu olarak katılan Danla Bilic, Cemalcan Seven ile düet yaptı.

    Karlos-Yaren Yanarım şarkısını seslendiren Bilic, program öncesinde kulisten paylaşım yaptı.

    Bornozlu haliyle aynadan poz veren Danla Bilic, güzelliğiyle hayran bıraktı.

    Danla Bilic bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Güzelliğin halis mi #1

    Danla Bilic bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! Güzelliğin halis mi #2

     


    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir
    Gündem

    Suriye açıklaması: Üst düzey liderler görüşebilir

    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı
    İç Haber

    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı

    Görüş Bildir