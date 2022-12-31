Danla Bilic bornozlu paylaşımıyla yaktı geçti! 'Güzelliğin halis mi'

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu olan Danla Bilic, kulisten paylaşım yaptı.

YouTube'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan ünlü fenomen Danla Bilic, milyonların tanıdığı bir fenomen haline geldi.

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, iddialı pozlarını sık sık paylaşıyor.

Mide küçültme ameliyatı sonrasında estetik dokunuşlarla iyice güzelleşen Danla Bilic, her karesiyle sosyal medyaya damga vuruyor.

Bornozlu paylaşım

O Ses Türkiye'ye yılbaşı özel konuğu olarak katılan Danla Bilic, Cemalcan Seven ile düet yaptı.

Karlos-Yaren Yanarım şarkısını seslendiren Bilic, program öncesinde kulisten paylaşım yaptı.

Bornozlu haliyle aynadan poz veren Danla Bilic, güzelliğiyle hayran bıraktı.