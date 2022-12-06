Danla Bilic dekolteli yatak pozlarıyla beğeni topladı! 'Güzelliğin şaka mı'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor.

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Özel hayatı ve paylaşımları ile gündemden düşmeyen Danla Bilic sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.

Instagram'da 6 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Danla Bilic'in her paylaşımı binlerce beğeni ve orum alıyor.

İşte Danla Bilic'in son instagram paylaşımları..