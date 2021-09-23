Danla Bilic Poyraz Teoman'ı çabuk unuttu! İşte 'parfüm imparatoru' yeni sevgilisi...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman ile ilişkisini noktalamıştı. Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic, gönlünü Türkiye'nin kozmetik imparatoru Yusuf Engin'e kaptırdı.

YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla büyük bir üne kavuşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeyi başarırken son zamanlarda özel hayatyla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Poyraz Teoman ile olan ilişkisini sonlandıran Bilic, sevgilisini çabuk unuttu.

Danla Bilic, kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü YouTuber Danla Bilic'in yeni sevgilisinin ünlü iş insanı Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER

Danla Bilic, kozmetik imparatoru Yusuf Engin ile birlikte Emirgan'daki bir gece kulübünde görüntülendi. Yeni sevgililerin sarmaş dolaş eğlendiği anlar, kameralara anbean yansıdı.

Daha önce de birlikte görüntü veren çiftin, şimdilerde güzel bir ilişki yürüttüğü iddia edildi.

KOZMETİK İMPARATORU

Öte yandan Yusuf Engin'in, dünyanın önde gelen parfüm ve kozmetik markalarını Türkiye'ye getiren Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi olduğu biliniyor.

ESKİ SEVGİLİSİ İLE YENİ SEVGİLİSİ AYNI KAREDE

Danla Bilic'in 'parfüm imparatoru' yeni aşkı Yusuf Engin ile ilgili öyle bir fotoğraf ortaya çıktı ki görenler, "Bu kadar tesadüf mü olur?" demeden edemedi.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.

Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.