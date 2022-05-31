Danla Bilic straplez elbisesiyle göğüs dekoltesini konuşturdu! 'Silikonlar cuk oturmuş'

Bir ödül törenine katılan fenomen Danla Bilic, dekolteli elbisesiyle boy gösterdi. Törenden kareler paylaşan fenomen, göğüs silikonlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

YouTube'da çektiği makyaj videoları ile popüler olan ünlü fenomen Danla Bilic, milyonların tanıdığı bir fenomen haline geldi.

Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunan Bilic, iddialı pozlarını sık sık paylaşıyor.

Mide küçültme ameliyatı sonrasında estetik dokunuşlarla iyice güzelleşen Danla Bilic, son olarak göğüslerine silikon yaptırdı.

94 doğumlu fenomen, son olarak bir ödül töreninde boy gösterdi.

Silikonları göründü

Ünlü fenomen, Dubai'de tatildeyken yaptığı paylaşımlarla istediği kadar sergileyemediğini düşündüğü silikonlarını daha net göstereceğini söyleyerek takipçilerini şaşırtmıştı.

Siyah straplez ve transparan detaylı elbisesiyle geceye katılan Danla Bilic, dekoltesiyle yıktı geçti.

Kırmızı halıda poz veren fenomen, o kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte o kareler...