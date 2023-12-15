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Yayınladığı makyaj videoları ile ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kısa süre önce rap şarkıcısı olan Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Yeni aşkıyla gündemde olan Danla Biliç nefes kesen pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Biliç, geçirdiği bir dizi estetik ameliyatı ve mide ameliyatının ardından adeta bir afete dönüştü.
Sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla takipçilerinin aklını başından alan Biliç, paylaştığı son fotoğraflarında iddialı göğüs dekoltesi olan süper minisi ile yatak pozları verdi.
Verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutulurken aynı zamanda Biliç’e, "Çakal çok şanslı", "Olay elbise" yorumları da geldi.