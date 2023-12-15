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Danla Biliç’in mini elbisesiyle verdiği pozlar ortalığı kasıp kavurdu! "Çakal çok şanslı…"

Danla Biliç’in mini elbisesiyle verdiği pozlar ortalığı kasıp kavurdu! "Çakal çok şanslı…" Sosyal medya fenomeni Danla Biliç yaşadığı aşklar ile gündemin nabzını tutuyor. Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Biliç bu sefer mini elbisesiyle verdiği pozlar hayranlarını mest etti…